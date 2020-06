Tra le curiosità legata allo storico delle gare giocate c’è il gol di Diego Milito del 22 settembre 2013, che anticipato da una sequenza di ben 63 passaggi risulta tuttora la serie più lunga per un gol nelle ultime 15 stagioni di Serie A. In quella partita “Il Principe” tornato in campo dopo un lungo infortunio realizzò una doppietta e l’ultimo dei suoi 75 gol con la maglia dell’Inter.

(Fonte: Inter.it)