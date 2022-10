Milito: “Inter, risultato amaro: la vittoria era in mano. Lautaro? Gol straordinario”

Diego Milito , ex calciatore dell'Inter , ha parlato al termine della gara contro il Barcellona a Prime Video. Queste le sue parole: "L'Inter ha fatto una grandissima prestazione, il risultato è amaro: aveva in mano la qualificazione e la vittoria. L'Inter ha fatto una grande prestazione in un campo difficile, dopo il secondo gol poteva chiuderla accelerando: alla fine l'Inter ha fatto un'ottima prestazione.

Lautaro? Ti fa capire col il gol ti dà la fiducia che ti manca: è un gol straordinario, lo stop mette fuori gioco il difensore. Gli mancava questo, dopo ha fatto una grandissima partita, non ha sbagliato niente. Lui è fortissimo, gli mancava il gol: questo gli ha dato fiducia per concludere la partita in maniera straordinaria. Asllani? Ha peccato di individualità, è giovane, è normale: per lui è esperienza".