Milito: “Per passare ci vuole interismo. Inter, contro il Benfica ci vuole determinazione”

"L'Inter deve essere determinata per chiudere la qualificazione contro un avversario molto difficile. Ci vuole interismo. Il vantaggio è grande, vincere 2-0 fuori casa è un vantaggio enorme. Ma bisogna essere concentrati e determinati, perché di fronte c'è una squadra pericolosa, che ha fatto una grande Champions. L'Inter deve giocare come se fosse 0-0. Una gara difficile e dura, ma l'Inter è in grado di passare il turno. Lo screzio Onana-Brozovic? Dimostra che la squadra è sul pezzo, sono cose che possono capitare".