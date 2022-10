Milito: “Lautaro? Ho un debole per lui. Onana? Ho parlato con Zanetti e mi ha detto che…”

Di notti europee fondamentali da vivere in maglia nerazzurra, Diego Milito ne sa qualcosa. Questa è una serata da non sbagliare

Di notti europee fondamentali da vivere in maglia nerazzurra, Diego Milito ne sa qualcosa. Questa è una serata da non sbagliare, per l'Inter di Simone Inzaghi. A San Siro, nel prepartita di Prime Video, l'ex attaccante dell'Inter ha fatto alcune considerazioni:

"E' diventata una partita molto importante, soprattutto dopo il risultato del Camp Nou. Speriamo che possa vincere senza patemi. L'allenatore del Plzen ha messo un centrale in più per contrastare gli scambi tra gli attaccanti dell'Inter, una mossa che ha senso. L'Inter deve subito aggredire. Onana? Zanetti me lo ha detto: è un ragazzo molto positivo, ha tanta personalità. E' un valore aggiunto per la squadra e sta facendo molto bene. Lukaku? L'Inter ha bisogno di lui, può essere un'arma in più. Calhanoglu? Ha giocato benissimo anche da play, ha fatto crescere tutti i giocatori vicini a lui, da Barella a Mkhitaryan e allo stesso Lautaro. Lautaro mi ha superato? Sono felicissimo, per lui ho sempre detto di avere un debole. Fa sempre tanto, spero possa continuare così".