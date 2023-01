Minala: “Inzaghi o Pioli? Più affinità con Simone. E non posso dargli colpe se…”

Joseph Minala, ex centrocampista della Lazio, è intervenuto a Sportitalia per parlare di Simone Inzaghi e di Stefano Pioli

"Guarderò la partita come uno spettatore che ama il calcio. Non posso dare colpa a Inzaghi se sono stato impiegato poco alla Lazio. Ho avuto anche Pioli come allenatore. Ho avuto più possibilità di stare con Simone. Pioli l'ho avuto solo durante la preparazione in Germania ma diciamo che ho più affinità con Inzaghi visto il tempo che ho passato con lui".