Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Joseph Minala ha parlato della lotta scudetto. L'ex giocatore della Lazio inoltre ha speso belle parole nei confronti del suo ex allenatore, Simone Inzaghi. "Per lo scudetto preferisco parlarne quando sarà vinto, lo sai che Inzaghi è un po’ scaramantico…".

"Non vorrei sentire che poi è stata colpa mia se dico qualcosa. Ci tiene molto a queste cose. Sente molto le partite, è un grand’uomo e un bravissimo allenatore, ma su queste cose meglio non aprir bocca. Ogni tanto ci sentiamo, lui lo sa cosa penso e mi auguro. Aspettiamo però quando sarà matematicamente fatta! Anche il giorno della finale di Champions League stavo per mandargli un messaggio ma poi non ho avuto il coraggio di spingere il tasto per inviarlo".