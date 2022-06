Minotti: “Dybala andrà all’Inter: Paulo ideale per il gioco di Inzaghi”

Intervenuto negli studi di Calciomercato L'Originale, Lorenzo Minotti, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala, sempre più vicino all'Inter: "Dybala sarà sicuramente dell'Inter secondo me, credo che Marotta voglia fare questo colpo e mandare un segnale personale: questa trattativa nasce anche dal rapporto che ha col giocatore. E dal punto di vista tecnico sarebbe l'ideale per il gioco di Inzaghi".