Minotti: “La Fiorentina non può competere con l’Inter, ma non solo lei. Grosso divario”

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, Lorenzo Minotti, ex calciatore e oggi commentatore e opinionista, è tornato così sul 2-0 del Franchi dell’Inter ai danni della Fiorentina: “Nel primo tempo la Fiorentina aveva preparato un piano gara per contenere l’Inter e metterla in difficoltà e penso se la sia giocata alla pari. Poi dopo il gol dei nerazzurri sono venute fuori le differenze tra le due squadre. Prandelli è stato molto onesto: c’è un grosso divario tra le due squadre. A cui va aggiunto anche che la Fiorentina ha dovuto giocare senza quattro titolari, Milenkovic, Castrovilli, Ribery e Caceres. In questo momento la Fiorentina non può competere con l’Inter, ma non solo lei. È un campionato con grossi divari”.

Proprio a proposito delle parole di Prandelli nel post-gara, non ritiene pericoloso il fatto di riconoscere l’inferiorità?

“Non penso sia stato un atteggiamento remissivo, piuttosto realistico. E più che la Fiorentina secondo me ci rimette Prandelli. Lo conosco molto bene avendoci lavorato insieme e credo che stia dimostrando il suo attaccamento per questo club e questa città”.