Minotti: “Inter, gara con lo Shakhtar snodo fondamentale. Sulla lotta scudetto…”

Intervistato da Fanpage.it, Lorenzo Minotti commenta così gli impegni europei di Inter e Atalanta: “Penso che l’Inter abbia l’impegno più difficile, tra quelli delle squadre italiane impegnate in Champions League. I nerazzurri dovranno fare molta attenzione, perché la trasferta di Donetsk potrebbe rivelarsi pericolosa. Lo Shakhtar avrà voglia di rivalsa dopo la sconfitta in Europa League dell’anno scorso. Per l’Inter può essere uno snodo fondamentale e non deve assolutamente sbagliare gara. Per quanto riguarda l’Atalanta, invece, dopo la vittoria con il Midtjylland, credo che la partita con l’Ajax possa essere già considerata uno spareggio“.

L’ex giocatore ha parlato anche della lotta scudetto: “In questo senso vedo Inter, Juve e Napoli nettamente davanti per ambire allo scudetto. Il Milan dopo tanti anni può puntare ad entrare di nuovo in Champions, mentre per una serie di motivi vedo attardate le romane, che quest’anno dovranno veramente superarsi se vogliono arrivare tra le prime quattro“.

(Fanpage.it)