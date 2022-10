Minotti: “Inzaghi ha ripreso la sua leadership con una scelta. Ora l’Inter…”

I nerazzurri, alla quarta vittoria consecutiva in campionato, si stanno riprendendo dopo un inizio di stagione molto difficile

Lorenzo Minotti, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del momento positivo attraversato dall'Inter: "Sono d'accordo sulla fine dell'alternanza dei portieri perchè è un ruolo molto delicato. O si fanno scelte nette fin dall'inizio, magari dividendo le competizioni, vedi il PSG l'anno scorso. La scelta è servita anche per far vedere la leadership dell'allenatore nello spogliatoio. L'Inter aveva del disordine mentale, con giocatori che arrivavano da un'estate difficile, troppi errori difensivi che non eravamo abituati a vedere. Sono bastate la scelta del portiere e di Calhanoglu, oltre al ritorno di una condizione fisica che mancava: Barella e Bastoni sembrano due giocatori completamente diversi e davanti, e ora ci sono tutti gli attaccanti a disposizione".