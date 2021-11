Mirabelli: “Calhanoglu fantastico, lo volevo all’Inter. Brozovic e Perisic…”

Le parole dell'ex osservatore nerazzurro: "Brozo è cresciuto tanto in questi anni, è un giocatore straordinario. Perdere sia lui che Perisic per l’Inter sarebbe un peccato”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Massimiliano Mirabelli, ex osservatore dell'Inter, ha parlato così di Hakan Calhanoglu: “Conobbi le gesta di Calhanoglu quando ero all’Inter. Lo seguivo, avrei voluto portarlo in nerazzurro. Poi l’ho portato al Milan. È un giocatore fantastico, un centrocampista che corre e dà tanto alla squadra anche in fase di non possesso”.