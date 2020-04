Mirabelli: “Volevo portare Milik già all’Inter e poi anche al Milan. Chi lo critica…”

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, Massimiliano Mirabelli, ex dirigente di Inter e Milan, ha svelato un retroscena di mercato su Arek Milik, attaccante del Napoli e in passato accostato ai nerazzurri:

“Spesso il volere si scontra con la realtà. Io amavo Milik già dai tempi antichi, quando giocava in Polonia. Lo desideravo già quando ero all’Inter e poi al Milan. Chi non ama Milik… è un grande giocatore. Il Napoli magari preferisce darlo via all’estero invece di rafforzare una squadra italiana. Non è una cosa semplicissima. Trattare con il Napoli non è facile, sono bravi. Credo che il Napoli se vorrà rinnovare il contratto a Milik riuscirà a farlo senza problemi. Se poi per esigenze di mercato deve darlo via credo che si scelga di darlo via all’estero, mi sembra assurdo che decida di darlo alla Juventus“.

(Fonte: Kiss Kiss Napoli)