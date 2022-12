Mirabelli: “Skriniar? Patrimonio dell’Inter, lui gioca in un top club. Credo che…”

Le dichiarazione del dirigente, ora nel club veneto e in passato alla guida della società rossonera, sul mercato

Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo ex Milan e ora al Padova, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.

“Al di là di qualche operazione sporadica ci saranno molti scambi. E tanta attesa. Non vedo un mercato di gennaio con i famosi botti”.

“Credo che rinnoverà il contratto. Sa bene che gioca in una squadra importante. E l’Inter sa che è un patrimonio. Non può non rinnovare”.