Mirabelli: “Superlega? Inter, Milan e Juve non sono il marcio: no alle loro esclusioni”

Le dichiarazioni dell'ex direttore sportivo del Milan e dirigente dell'Inter Massimiliano Mirabelli sul tema della Superlega

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan e osservatore dell'Inter, è intervenuto in collegamento su Radio Sportiva per parlare della Superlega: "Non sono d'accordo su temi e modi, ma queste squadre non sono il marcio. Serve intelligenza per capire il momento e procedere a riforme, non sanzioni per le "pecore nere" Inter, Juventus e Milan, nemmeno loro esclusioni".