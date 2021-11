CdS – Inter, missione compiuta: 6 punti con lo Sheriff, ora ottavi più vicini

I nerazzurri vincono grazie alle reti di Brzovic, Skriniar e Sanchez e si avvicinano all'obiettivo qualificazione

"Missione compiuta. Dopo il successo a San Siro, l'Inter fa bottino pieno anche in Transnistria. Così la "pratica" Sheriff viene regolata con i previsti 6 punti, che proiettano i nerazzurri al secondo posto nel girone, alle spalle del Real Madrid. I giochi non sono ancora fatti (e i precedenti saranno utili per non abbassare la guardia), ma battendo lo Shakthar di De Zerbi nel prossimo match, se poi anche gli uomini di Ancelotti mettessero sotto i moldavi, allora Handanovic e soci potrebbero addirittura festeggiare la qualificazione con un turno di anticipo. Una bella differenza rispetto agli ultimi 3 anni, quando l'Inter arrivò a giocarsi tutto negli ultimi 90', incassando solo delusioni ed amarezze".