GdS – Missione Inter: convincere i big a credere ancora nel progetto. In molti…

Tanti calciatori hanno creato un feeling particolare con Conte: l'eventuale addio del tecnico potrebbe cambiare il loro destino

L'argomento del giorno in casa Inter è l'addio di Antonio Conte, che sembra ora molto più di un'ipotesi. Un'eventualità che potrebbe cambiare il destino di diversi calciatori. Toccherà ora al club, secondo La Gazzetta dello Sport, convincere i big a credere ancora nella bontà del progetto: "Il distacco da Conte è sicuramente traumatico per molti. Sono diversi i big che potrebbero essere invogliati ad ascoltare le sirene che inevitabilmente cominciano a farsi sentire. Si va da Hakimi, che piace al Psg, a Lautaro che ha estimatori in Spagna, fino a Lukaku che alcuni club inglesi, tra cui il City, riporterebbero volentieri in Premier. Compito dell'Inter convincere i big a credere ancora in un progetto che vedrà il ritorno di alcuni giovani dati in prestito, da Agoumé a Salcedo, per completare la rosa di elementi con ingaggi sostenibili".