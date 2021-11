Inter, serve un passo veloce in campionato. Inzaghi ha una missione principale

Dopo la Champions, l'Inter si ributta sul campionato. I nerazzurri devono difendere lo scudetto e puntare alla seconda stella

"L’Inter apre il fascicolo campionato. La qualificazione agli ottavi di Champions è la spinta giusta per infilare una serie di vittorie per tentare di colmare i 4 punti di distanza da Milan e Napoli e provare l’aggancio prima della sosta di Natale. Il calendario dà una mano a Inzaghi, a cominciare dalla sfida di stasera contro il neopromosso Venezia. Impegno abbordabile sulla carta, complicato dal buon momento della squadra di Zanetti, reduce dalle vittorie su Roma e Bologna", spiega il Corriere della Sera.

"I nerazzurri devono trovare un passo veloce in campionato. Il successo sul Napoli ha accorciato la classifica e dato fiducia ai campioni d’Italia, decisi ad accelerare. Inzaghi qualche dubbio di formazione ce l’ha, in attacco e a centrocampo dove non c’è Vidal. La rosa è un po’ spremuta e tre-quattro cambi sono all’ordine del giorno. Difendere lo scudetto e tentare di conquistare la seconda stella è diventata la principale missione della stagione e l’Inter è un tiranno che i suoi tributi li riscuote in trasferta contro le piccole. I nerazzurri hanno sempre segnato nelle ultime 16 partite fuori casa, sfoggiano l’attacco migliore della serie A (32 gol) e con le formazioni dal 7° posto in giù hanno pareggiato solo con Samp e Juve", aggiunge il quotidiano.