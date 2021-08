Dzeko, Calhanoglu, solidità difensiva: le missioni di Inzaghi. “Rispetto a Conte…”

Alle 18.30 l'Inter esordirà in campionato contro il Genoa. Sarà la prima volta di Dzeko, Calhanoglu, Dumfries ma anche di Simone Inzaghi

La conferenza stampa pre-Genoa ha rivelato alcuni tratti distintivi del nuovo allenatore nerazzurro. "Anni e anni con Lotito hanno forgiato il carattere del nuovo allenatore: pragmatismo e aziendalismo sono virtù della casa. Per questo, le vendite dell’estate sono state subito declassate a «cessioni necessarie per mettere in sicurezza i conti del club». Ma, in più, il tecnico ha sparso carezze per tutti i nuovi arrivati", analizza la Rosea. Calhanoglu e Dumfries sono le successive missioni per Inzaghi, chiamati a non far rimpiangere Eriksen e Hakimi. "Contro Ballardini, suo ex allenatore a Roma, Inzaghi inizia comunque a percorrere la sua ambiziosa doppia via: vuole essere conservatore nella rivoluzione e rivoluzionario nella conservazione. Vuole conservare il buono che ha ereditato e aggiungere pure qualche pezzo di sé", aggiunge La Gazzetta dello Sport che racconta di un 3-5-2 meno attendista rispetto al passato con Conte e una maggiore ambizione di avere il possesso palla, spostando il baricentro più avanti.