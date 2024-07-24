Non c'è da stupirsi se Mkhitaryan partirà di nuovo coi gradi da titolare. Il centrocampista è tra i più in forma in questa prima parte di preparazione e sta dimostrando di non voler lasciare il posto a nessuno nella formazione di Inzaghi.

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"Ha l’esperienza di un trentacinquenne, la voglia di un ragazzino. Il primo - letteralmente - ad arrivare in ritiro. Il classico calciatore che tutti gli allenatori vorrebbero. Henrikh Mkhitaryan è ripartito esattamente come le scorse stagioni, con i complimenti di tutto l’ambiente interista. Uno che ha sempre vissuto a pane e professionismo - non è un caso che abbia dormito in questi giorni ad Appiano, come Inzaghi, per concentrarsi al 100% sul suo lavoro - non può che continuare a cogliere i frutti dei suoi sforzi", scrive Tuttosport.

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"La verità è che Henrikh proverà nuovamente a “portare tutti a scuola”, sognando il bis scudetto, di alzare al cielo ancora coppa e supercoppa nazionale, ma senza precludersi quella dalle grandi orecchie. Se oggi l’armeno ha un cruccio con l’Inter è proprio quello di essersi infortunato prima della finalissima di Champions League contro il Manchester City", aggiunge il quotidiano.