Mkhitaryan: “Ho iniziato a giocare a calcio in Francia. Il mio idolo? Mio padre”

Henrikh Mkhitaryan è il protagonista dell'ultimo episodio di "Where are you from?", format realizzato dall'Inter su DAZN. Il centrocampista offensivo armeno ricorda i suoi primi passi nel mondo del calcio: "Ho iniziato in Francia, dove sono cresciuto perchè mio padre giocava lì a calcio. Lui è stato il mio idolo, poi ho iniziato ad allenarmi più seriamente quando sono tornato in Armenia, e da lì è iniziato tutto. Mio padre era un attaccante, anche se poteva giocare anche dietro le punte: è stato lui il mio primo idolo, l'ho visto giocare solo nei video perchè ero piccolo, ma mi raccontavano che è stato un giocatore molto forte".