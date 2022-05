Mkhitaryan-Inter, è fatta. CdS: “Roma già informata, prenderà meno di Vecino”

Henrikh Mkhitaryan si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro lo ha comunicato alla Roma

Henrikh Mkhitaryan si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha comunicato alla Roma di aver raggiunto un accordo verbale con l'armeno. "L'intesa, come in tutti questi casi, è subordinata al superamento della visite mediche che, in quanto infortunato, l'armeno non svolgerà immediatamente (ma neppure tra un mese...). Il club giallorosso pensa ancora di poterlo convincere a restare nella Capitale; in viale della Liberazione invece dubbi riguardo al finale della storia non ce ne sono: "Micki" è considerato... in arrivo, di fatto già un giocatore della rosa 2022-23", spiega il Corriere dello Sport che parla di un biennale da 3,5 mln netti a stagione, bonus inclusi.