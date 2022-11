Inter, Mkhitaryan: “Vinciamo le prossime due, dopo il Mondiale sarà altro campionato”

Non è qualcosa a livello di mentalità, siamo l'Inter e sappiamo come reagire. Proviamo a salvare la partita, proviamo a vincere, ci dimentichiamo di difendere e perdiamo la partita. dobbiamo migliorare, siamo una buona squadra, senza dubbio, possiamo fare meglio.

Cinque partite perse in campionato contro le big, in Europa è andata diversamente: avvertite qualcosa di diverso?

Non ci sono gare facili, giochiamo per vincere. Tutte giocano contro noi anche per prendere punti, proviamo a fare del meglio, abbiamo cominciato meglio ma c'è tempo per correggere tutto, vinciamo le prossime due e dopo la sosta inizierà un altro campionato. Succede così da quando sono in Italia. Se è tutto aperto dopo il Mondiale? La prima volta che giochiamo un campionato così, non ho deciso io così, ma noi dobbiamo prepararci e andare avanti.