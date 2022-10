Mkhitaryan: “Vogliamo vincere tutte le partite. Oggi 3 punti meritati”

"La cosa più importante è la vittoria oggi, non importa se ho segnato io, contano i 3 punti importantissimi. Andiamo avanti, vittoria meritata, siamo partiti forte e ci siamo persi un po' dopo il rigore, nel secondo eravamo stanchi, ma abbiamo vinto la partita. Sapevamo che non sarebbe stata facile, conoscendo le qualità, come giocano, è sempre difficile giocare contro di loro, sono una squadra fortissima. Non logico che abbiano 10 punti, sono forti e creare problemi alla grandi. Non abbiamo mollato e abbiamo meritato di vincere questa partita. Gli ultimi 10/15 minuti non avevo forza, ma non volevo mollare, volevo proseguire. Vogliamo lottare fino alla fine, pensiamo di partita in partita e vogliamo vincerle tutte".