Mkhitaryan: “Con Mourinho tutto chiarito. Ha ancora più voglia di vincere”

L'armeno è pronto per lavorare nuovamente con il tecnico portoghese: "Quello che è successo a Manchester rimane a Manchester"

Fabio Alampi

Henrikh Mkhitaryan è pronto per una nuova stagione da protagonista con la Roma. L'armeno, in un'intervista concessa al Corriere dello Sport, ha parlato dell'arrivo sulla panchina giallorossa di Josè Mourinho, già suo allenatore ai tempi del Manchester United.

L’arrivo di Mourinho alla Roma ha riportato nell’ambiente la speranza di vincere.

"Quando giochiamo una competizione, qualsiasi essa via, l’obiettivo per me è sempre quello di vincere. Se giochiamo a pallone è un conto, ma io gioco sempre per vincere. Non ho mai giocato per divertirmi e basta. Senza i trofei alla fine della carriera non ti resta niente. Io e i miei compagni vogliamo vincere per restare nella storia del club".

Ci ha pensato un po’ prima di convincersi a restare alla Roma.

"Non ho avuto dubbi, ma volevo avere la testa fresca per prendere la decisione migliore per me. Avevo avuto delle offerte, in Italia e all’estero, ma la decisione più giusta è stata quella di restare alla Roma".

Con Mourinho il rapporto non era stato facile a Manchester. Vi siete chiariti?

"Quello che è successo a Manchester rimane a Manchester. Noi abbiamo parlato da persone mature, tutti e due vogliamo andare per la stessa strada, tutti e due vogliamo vincere qualcosa per la Roma. L’unica cosa che conta quest’anno".

Mourinho sta trasmettendo alla Roma la mentalità vincente.

"Per lui conta solo vincere. Lo scorso anno ci sono state partite in cui giocavamo benissimo e alla fine perdevamo. E’ meglio giocare male e portare a casa i tre punti, il contrario a me non piace. E’ successo spesso lo scorso anno, mancava qualcosa, alla fine abbiamo pagato per una questione di dettagli".

Come ha trovato Mourinho rispetto a quell’anno e mezzo trascorso insieme al Manchester?

"E’ la stessa persona, ma con più voglia di vincere di allora. Un allenatore come lui non molla mai, vuole vincere sempre. Questa caratteristica è innata, non si acquista con il tempo. Mourinho è speciale per questo".

Quali sono le favorite per lo scudetto?

"Il campionato sarà molto equilibrato, ci sono diverse squadre attrezzate per vincere. E’ difficile per tutti. Noi abbiamo una buona squadra, sappiamo dove vogliamo arrivare. Senza fare proclami penso solo alla prossima partita, l’amichevole con il Siviglia. Ma chi punta a vincere lo scudetto deve fare i conti con la Roma. Vogliamo fare cose concrete, non mi piace sognare".