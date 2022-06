CdS – Inter, Mkhitaryan convinto dal progetto di Inzaghi: ecco dove giocherà

Il centrocampista offensivo armeno ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza con la Roma e di accettare i nerazzurri

Henrikh Mkhitaryan sarà un nuovo calciatore dell'Inter : il centrocampista offensivo armeno, in scadenza di contratto con la Roma, ha deciso di rifiutare la proposta di rinnovo dei giallorossi e di accettare quella dei nerazzurri. Nella scelta, come scrive il Corriere dello Sport, non ha pesato solo la parte economica:

"Accompagnato dalla sua agente, Rafaela Pimenta e da Enzo Raiola, l'armeno in settimana sarà a Milano per le visite mediche e per firmare il contratto biennale da 3,6 milioni netti a stagione più bonus e commissioni. Già da tempo ha parlato con Inzaghi che gli ha prospettato la sua volontà di impiegarlo non solo come vice Calhanoglu, ma anche più avanzato, diciamo trequartista in un 3-4-1-2 d'assalto o addirittura come seconda punta. A Michi la proposta dell'allenatore che ha sfidato nei derby della Capitale è piaciuta e ha finito per pesare più dell'offerta economica interista che di fatto la Roma aveva pareggiato o forse addirittura superato con i bonus (il secondo anno era garantito solo con il 50% delle presenze).