Mkhitaryan riparte da zero, Inter nuovo inizio. E il nerazzurro era nel destino

Henrikh Mkhitaryan è pronto a ricominciare da zero. Da un nuovo inizio chiamato Inter. Che a 33 anni gli offre di nuovo la possibilità di lottare per vincere. Con i colori dell'Inter che, visto quanto accaduto nell'ultima stagione, sembrava quasi nel destino:

"In qualche modo era predestinato a vestire la maglia nerazzurra. Sarà che l’ultimo frame dello scorso campionato di Mkhitaryan è stato proprio un gol a San Siro contro l’Inter. Pregevole quanto collocato in un momento della stagione in cui sembrava che da queste parti si potesse fare il bis-scudetto. Invece due destini si sono capovolti, quello romanista e quello dell’Inter. In mezzo l’infortunio dell’armeno, con la sola parentesi di uno scampolo nella vittoriosa finale di Conference League a Tirana con la Roma mentre all’Inter scivolava via il tricolore. E’ consapevole di dover resettare tutto, Mkhitaryan, anche quando la sua nuova vita pallonara comincia a 33 anni".