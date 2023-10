MLS, Messi e l’Inter Miami eliminati dai playoff: sconfitta contro Cincinnati

L'assenza di Messi, per quattro partite, è costata cara all'Inter Miami, che non vince dal 20 settembre contro Toronto (4-0), ed è la peggior squadra della MLS. Il sette volte Pallone d'Oro è tornato infortunato dalla controversa sosta per le nazionali contro l'Argentina a settembre ed ha giocato solo 37 minuti contro Toronto prima di dover uscire.