Moggi al Festival del calcio, anche la Lega B revoca il patrocinio: “Venuti meno…”

Luciano Moggi atteso al Festival del calcio per ritirare il premio alla carriera è diventato una discreta gatta da pelare per tutti coloro che a questo evento avevano concesso il patrocinio. Il primo a sfilarsi è stato il Coni con un comunicato.

Il comunicato della Lega Nazionale Professionisti B

"Alla luce delle notizie di stampa relative all'evento in oggetto (Italian Sport Awards 2022), con la presente si comunica che sono venuti meno i presupposti per la concessione del patrocinio di questa Lega alla manifestazione denominata "Italian sport Awards 2022" in programma per il prossimo lunedì 19 dicembre presso il Teatro Augusteo di Salerno. La S. V. è invitata, pertanto, a rimuovere immediatamente il logo della Lega B e ogni altra forma di comunicazione in cui tale logo risulti collegato alla stessa", scrive la Lega Nazionale Professionisti B all'organizzatore nella persona di Donato Alfani.