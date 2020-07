La moglie di mister Simoni: “Dopo la sua morte messaggio bellissimo da Ronaldo. Vogliamo…”

Monica Fontani, moglie dell’ex e compianto allenatore dell’Inter, Gigi Simoni, ha parlato al TGR Rai Toscana e ha sottolineata: «Dopo la morte di mio marito Ronaldo ha mandato un messaggio bellissimo, così come lo hanno fatto Simeone, Zanetti, Bergomi, Colonnese, Ze Elias e tanti altri. Noi vorremmo organizzare una manifestazione per ricordarlo perché abbiamo avuto tante richieste di ogni tipo da tutta Italia. Mi piacerebbe organizzare un premio in sua memoria. Si farà se farà piacere a tutti, non dovrà essere solo un’iniziativa nostra, ma un desiderio condiviso da tutti».