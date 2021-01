CorSera – Momento turbolento, l’Inter e Conte cercano riscatto: tutto in quattro giorni

Le gare con Fiorentina e Juventus diranno molto sulla stagione dell’Inter. Nel giro di quattro giorni i nerazzurri hanno l’opportunità di gettarsi alle spalle un bel po’ di critiche e malumore, come spiega il Corriere della Ser: “Gennaio negli ultimi anni si è trasformato nella tomba delle ambizioni nerazzurre e Conte non vuole che succeda anche stavolta. L’allenatore, finito nel mirino per i cambi all’Olimpico, sta vivendo un momento turbolento ma sotto pressione dà il meglio di sé. Lui e l’Inter cercano riscatto. L’obiettivo è semplice: vincere a Firenze e poi lanciarsi sulla Juventus. Una stagione in quattro giorni”.