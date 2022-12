Mondiale, Al-Khelaifi: “Molti giornalisti hanno cambiato idea. Ho trovato ingiusto…”

Intervistato da L'Equipe, Nasser Al-Khelaifi torna sulle polemiche per l'assegnazione del Mondiale in Qatar

Gianni Pampinella

L'assegnazione del Mondiale al Qatar è stata oggetto di numerose inchieste e polemiche. Intervistato da L'Equipe, Nasser Al-Khelaifi affronta la questione così: "La prima cosa da dire è che non siamo perfetti. Le cose devono essere guardate più da vicino. Molti giornalisti hanno cambiato idea. Ci sono 20.000 giornalisti in Qatar in questo momento, quanti ne sono venuti prima? Forse duecento. Molti hanno scritto senza vedere. L'ho trovato ingiusto. Se la gente criticasse la Francia, senza venire lì, lo troverei ingiusto anch'io".

Ma i giornalisti sono venuti a indagare. Fare reportage sulla situazione dei lavoratori e dei diritti umani è normale.

"Ma sai perché veniamo giudicati così? Perché è il Qatar. Siamo un piccolo paese. La gente non può accettare che la Coppa del Mondo sia organizzata qui. Oggi sono molto, molto orgoglioso. Siamo un popolo umile, con il cuore in mano. Noi del Qatar abbiamo mostrato al mondo cosa sappiamo fare. Le infrastrutture sono incredibili, non c'è movimento di folla ed è molto adatto alle famiglie. Tutte le culture sono insieme. La nostra identità è coltivare la pace con tutti. Accettiamo persone da tutto il mondo. Il Qatar è cambiato. Non siamo responsabili di tutto. Siamo brave persone".

Come vuoi rispondere sui fatti accertati, come la morte dei lavoratori, sulle condizioni sociali qui?

"Perché le persone non hanno parlato di questi problemi in altri Mondiali e altri grandi eventi? Abbiamo sentito i media parlare, fare inchieste? Non diciamo di essere i migliori, ma non siamo così cattivi come crediamo. Non siamo perfetti. Ma chi è perfetto? Nessuno. Siamo cresciuti più velocemente di qualsiasi nazione nella storia, i cambiamenti apportati da quando è stata assegnata la Coppa del Mondo (nel 2010) altri paesi hanno impiegato secoli".

