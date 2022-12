Mondiale, la squadra degli arbitri si riduce: a casa anche Frappart

Quattro partite ancora da giocare, e la squadra degli arbitri Fifa alla Coppa del Mondo in Qatar inevitabilmente si riduce

Quattro partite ancora da giocare, e la squadra degli arbitri Fifa alla Coppa del Mondo in Qatar inevitabilmente si riduce. È infatti tornato a casa un nutrito gruppo tra direttori di gara e assistenti, tra i quali la francese Stephanie Frappart. Per le tre partite che restano da assegnare (per la semifinale di domani tra Argentina e Croazia e' gia' stato designato l'italiano Orsato) rimane un gruppo ristretto con una dozzina di arbitri, tra i quali i due brasiliani Sampaio e Claus e altri tre europei, l'olandese Makkelie, il polacco Marciniak e l'inglese Taylor.