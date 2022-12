Il Mondiale e l’impatto sui club: minutaggio, Brozovic sul podio. L’Inter…

A meno di due settimane dall'inizio del campionato, le incognite sono tante. Come sottolinea il Corriere della Sera, l’unica certezza è che ripartirà un torneo nuovo: 52 giorni di sosta a metà del cammino non si erano mai visti, quindi nessuno sa davvero cosa succederà. "Il minutaggio dei calciatori di serie A che hanno partecipato al Mondiale è stato consistente. Davanti a tutti, ampiamente staccata nella classifica delle squadre più impegnate, c’è la Juventus, con i suoi undici giocatori in campo complessivamente per 2.628 minuti, quasi il doppio di Inter (1.416’), Milan (1.409’), Napoli (1.368’) e Torino (1.137’)".