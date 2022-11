Gds – Il Mondiale in Qatar e i calendari affollati: errore da non ripetere più

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Licari si scaglia contro la decisione della Fifa di disputare i Mondiali in Qatar nel bel mezzo della stagione. "Tutto è cominciato quel disgraziato 2 novembre del 2010, quando la Fifa di Blatter, nell’ultimo vero atto di arroganza prima del crollo, assegnò i Mondiali del 2018 alla Russia e quelli del 2022 al Qatar. Impossibile allontanare il sospetto di corruzione, anche perché i dossier delle due vincenti erano decisamente inferiori a quelli degli sfidanti. Ma il danno era irreversibile. E in quel caos neanche gli osservatori più critici si accorsero di un particolare già colpevolmente sfuggito a chi apparecchiava il futuro modello business. In estate non si sarebbe potuto giocare mai alle temperature della penisola arabica".