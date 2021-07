Mondiali 2030 in Arabia Saudita e Italia? GdS: “Non si farà. C’è un’altra idea”

Appare poco percorribile l'ipotesi di organizzare il Mondiale del 2030 tra i due Paesi, nonostante il tentativo saudita

L'ultima voce sull'organizzazione dei Mondiali 2030 riguarda da vicino anche l'Italia: secondo il The Athletic e il Daily Mail, infatti, l'Arabia Saudita starebbe pensando di ospitare la manifestazione in partecipazione con il nostro Paese. La Gazzetta dello Sport, tuttavia, ha prontamente smontato questa ipotesi: "Di certo, l’Arabia Saudita sta cercando un partner europeo per l’operazione, consapevole del fatto che ora la Fifa incoraggia le candidature multinazionali come dimostra il 2026 assegnato a Canada-Stati Uniti-Messico e i diversi progetti di “ticket” fra diversi Paesi anche per sopportare l’impatto economico di una rassegna che richiederebbe investimenti molto importanti.