Mondiali, l’Argentina chiederà ai calciatori di saltare l’ultima gara con i club

Il Mondiale piazzato in inverno, nel pieno della stagione dei campionati nazionali, continua a far discutere. A tutto ciò si aggiunge la voce, per ora non confermata, che vorrebbe le Nazionali - Argentina in testa - intenzionate a chiedere ai propri calciatori di saltare l'ultima gara con i rispettivi club per potersi aggregare prima in vista della kermesse in Qatar.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Come se gli infortuni non fossero bastati. Come se il calendario non fosse già abbastanza compresso. Come se i club non avessero già pagato abbastanza dazio sull'altare di un Mondiale in pieno autunno. Ora inizia a circolare l'ipotesi di un'ulteriore richiesta alle società, quella di concedere alle nazionali qualche giorno in più per prepararsi alla rassegna iridata del Qatar. La notizia arriva dall'Argentina e ha già fatto parecchio rumore. Secondo l'anticipazione di Doble Amarilla, infatti, Lionel Scaloni avrebbe intenzione di chiedere ai propri giocatori di rinunciare all'ultimo impegno di campionato prima del Mondiale in Qatar. O per meglio dire, vorrebbe che i suoi in odore di convocazione possano chiedere in prima persona ai rispettivi club di essere risparmiati almeno nel week-end del 12 e 13 novembre, appoggiati dall'Afa (la federazione argentina) e dalla Conmebol".