FIFA, accolta richiesta UEFA: cancellate tutte le diffide per i playoff qualificazione Mondiali

La Fifa ha accolto la richiesta Uefa e ha deciso di cancellare tutte le ammonizioni pendenti per i play off di qualificazione ai Mondiali

La Fifa ha accolto la richiesta della Uefa e ha deciso di cancellare tutte le ammonizioni pendenti in occasione dei play off di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. In pratica, vuol dire che sono annullate tutte le diffide che in caso di nuovo 'giallo' avrebbero portato a squalifiche in occasione della seconda e decisiva partita.