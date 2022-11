EDICOLA / TS: Mondiali, si gioca. E i club europei pagano

Il quotidiano sportivo parla della Coppa del Mondo e delle cifre che le società sborseranno per vedere giocare altrove i loro calciatori

Prima pagina di TuttoSport quest'oggi dedicata a Vlahovic. Ma nel taglio alto il quotidiano torinese propone un'inchiesta sui Mondiali. "Loro giocano, noi paghiamo. Alle 17 con Qatar-Ecuador scatta il Mondiale più contestato di sempre. Una nostra inchiesta svela le cifre enormi che sborseranno i club europei per vedere in azione altrove i loro campioni nel pieno della stagione. Con tutti i rischi annessi", è il titolo scelto per il taglio alto.