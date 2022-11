Mondiali Taekwondo, la rivelazione Dennis Baretta si riscalda con la maglia Inter

Mentre il mondo del calcio si trasferisce in Qatar per la prima, storica edizione invernale dei Mondiali, quello del Taekwondo ha scelto il Messico per il proprio campionato del mondo. A Guadalajara, la competizione è entrata ormai nel vivo e oggi, nel quinto giorno di incontri, anche un tifoso dell'Inter salirà sul ring per lottare per i colori dell'Italia. Si tratta di Dennis Baretta, diciottenne atleta azzurro di Latina, che rappresenta uno dei talenti maggiori del panorama nazionale e internazionale. Una vera e propria promessa.