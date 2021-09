L’ex viola Monelli: “Fiorentina? Italiano ha la mentalità giusta. Inter da scudetto”

Le parole dell'ex calciatore a proposito della squadra viola che domani affronterà al Franchi i nerazzurri di Inzaghi

Paolo Monelli, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "La Fiorentina sta facendo bene e sicuramente potrò fare meglio dello scorso anno, anche se non ci vuole tanto. Mi sembra una squadra ben impostata: un poco tempo Italiano ha trasmesso la mentalità giusta, la squadra non ha paura di nessuno. L'allenatore è importante, aiuta a far capire ai giocatori le proprie potenzialità. Partire bene ti dà sicurezza soprattutto in un ambiente come Firenze. L'attacco viola mi piace, c'è una bella intesa. Gonzalez è tutto da scoprire, è un giocatore molto tecnico ed ha buone potenzialità".