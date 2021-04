Montanari: “Inter, Suning spaventa gli acquirenti. Ora arrivano 80 mln per…”

Le parole del giornalista di Milano Finanza: "L'Inter non è stata venduta, non c'è nessuno che la vuole: ci sono voci, ipotesi d'interesse di fondi di private equity"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Andrea Montanari, giornalista di Milano Finanza, ha fatto il punto sul futuro societario dell'Inter: "All'Inter è arrivato un cinese ricchissimo che ha perso tanti soldi per il Covid. Deve venderla, ha trattato con Bc Partners, voleva un miliardo: l'offerta era di 600-800, ora Bc è sparito. Ora tratta con Goldman Sachs per avere 250 milioni, non fa il bond perché le banche non garantiscono. Goldman Sachs darà 70-80 milioni per pagare debiti pregressi e la continuità aziendale dell'Inter. Non fallisce, ma serve la continuità dei costi annuali. L'Inter non è stata venduta, non c'è nessuno che la vuole: ci sono voci, ipotesi d'interesse di fondi di private equity: ma il prezzo così lo fa chi compra. Puoi incrementare l'aspettativa d'incasso con la Champions League dando la garanzia dei ricavi Uefa e se fai vedere che riesci a mantenere in linea il conto economico", le sue parole.