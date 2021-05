Montanari (MF): “Oaktree avrà in pegno il 68% dell’Inter. Si muove come Elliott”

Oaktree Capital è pronto a entrare nell'Inter, con la possibilità di diventare, fra tre anni, proprietario del club nerazzurro

Oaktree Capital è pronto a entrare nell'Inter , con la possibilità di diventare, fra tre anni, proprietario del club nerazzurro qualora Suning non riuscisse a ripagare il prestito elargito dal fondo americano. Andrea Montanari, giornalista di Milano Finanza, scrive:

"Oaktree a fronte di 275 mln prestati avrà il pegno sulla quota (68,55%) di Suning, oltre ad acquisire il 31% di LionRock. Il fondo specializzato in distressed asset si muove come Elliott: in caso di mancato rimborso escuterà il pegno sulle azioni e diverrà proprietario