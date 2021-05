Montefusco: “Conceicao-Napoli? Avrei preso Spalletti. Ha esperienza e ha vinto”

Le parole dell'ex azzurro: "Conceicao me lo ricordo da giocatore e da tecnico con il Porto ha fatto bene contro la Juve però bisogna vedere tante altre cose"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Vincenzo Montefusco, ex calciatore del Napoli, ha parlato della scelta degli azzurri di puntare su Sergio Conceicao per la panchina: "Avrei preso Spalletti perchè lo conosco, lo ebbi all'Empoli per qualche tempo: tutti dicono è un caratteraccio ma anche io lo ero e non vuol dire niente: ha esperienza, ha vinto e gli puoi affidare una squadra. Conceicao me lo ricordo da giocatore e da tecnico con il Porto come dicevo ha fatto bene contro la Juve però bisogna vedere tante altre cose. In ogni caso ora la società non faccia proclami inutili, non è più il momento di prendere in giro i napoletani".