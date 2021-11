Montefusco: “Il Milan non lotterà per lo scudetto. Grande lavoro di Spalletti. L’Inter…”

L’ex giocatore del Napoli ha parlato della lotta scudetto e del lavoro svolto fin qui da Spalletti

Intervistato da Il Roma, l’ex giocatore del Napoli, Vincenzo Montefusco , ha parlato della lotta scudetto e del lavoro svolto fin qui da Spalletti sulla panchina degli azzurri. "Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro. Lo reputo un allenatore sanguigno, perfetto per una piazza come Napoli dopo varie annate di difficoltà. È uno che va al sodo, sfrutta benissimo le caratteristiche dei propri calciatori. Ha in mano il termometro per valutare al meglio tutte le situazioni”.

“Il Milan e Pioli stanno facendo dei miracoli. Non credo nella squadra rossonera, non lotterà per lo Scudetto. Ho sempre detto che la Juventus avrebbe fatto fatica quest’anno. L’Inter ha una rosa completa, ma vedo il Napoli molto più forte di queste squadre. Bisogna tenere i piedi per terra, ma gli azzurri quest’anno sono la squadra più competitiva: hanno l’attacco e la difesa migliore in Serie A, e il gioco più brillante. Da fuori dicono che pensano alla Champions, ma dentro lo spogliatoio azzurro si parla di Scudetto. Bisogna approfittare di Juventus, Roma e Lazio che stanno venendo meno rispetto ai pronostici di inizio campionato".