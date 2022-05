Montella: “Scudetto, sia Milan che Inter in corsa. La testa farà la differenza”

L'ex allenatore rossonero, oggi in Turchia alla guida dell'Adana Demirspor, dice la sua sulla corsa al titolo

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato della corsa scudetto: "Il Milan? Pensavo che sarebbero stati protagonisti a lungo, anche se non immaginavo di vederli davanti a 4 partite dalla fine. Pioli ha un vantaggio leggero ma importante, però è tutto aperto: il calcio sa essere crudele e non mancheranno altre trappole".