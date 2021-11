Montenegro-Turchia, formazioni ufficiali: Calhanoglu titolare

Il giocatore nerazzurro giocherà dal primo minuto nella gara di qualificazione che si giocherà a Podgorica

La Turchia, contro il Montenegro, proverà a strappare il pass per i Mondiali in Qatar. La gara si gioca alle 20.45 allo stadio Podgorica City Stadium di Podgorica. Nella formazione del ct Kuntz, l'interista Calhanogluè titolare. Queste le formazioni che scenderanno in campo al fischio d'inizio: