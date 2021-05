Montero: “Spero Conte rimanga per l’immagine del calcio italiano. Per confrontarsi…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Montero parla anche di Antonio Conte

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Paolo Montero parla anche di Antonio Conte . L'ex difensore spera che il tecnico rimanga sulla panchina dell'Inter. "Un altro che in campo ha vinto tutto e ora si ripete in panchina".

"Spero che rimanga per l’immagine del calcio italiano, per confrontarsi con Mourinho e magari Allegri. La scuola italiana è la più forte al mondo. E adesso aspetto in panchina Del Piero".