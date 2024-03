"Un po' l'ha buttata via tra andata e ritorno, però ci può stare uscire con l'Atletico", sostiene Riccardo Montolivo

"L'Inter ha strameritato lo scudetto, è la squadra più forte del campionato. Ai ranghi di partenza, era la più forte da 3 anni a questa parte. Poi in Europa va così, te la giochi con l'Atletico Madrid. Un po' l'ha buttata via tra andata e ritorno, però ci può stare. Il lavoro di un allenatore lo valuti sulla maratona, cioè in campionato".