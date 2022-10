Montolivo: “Inter, c’è tanto da fare in difesa: tanti errori individuali e…”

Riccardo Montolivo, ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato così la vittoria dell'Inter sulla Fiorentina

Riccardo Montolivo, ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato così la vittoria dell'Inter sulla Fiorentina: "Abbiamo visto tanti errori, una partita divertente: la Fiorentina esce con l'amaro in bocca perché l'aveva recuperata. 3 gol subiti dall'Inter? Un dato emblematico, la difesa era una garanzia per questa squadra: tanti errori individuali e di reparto, c'è tanto da fare".