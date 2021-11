Montolivo: “L’Inter sta facendo bene, ma c’è chi fa meglio. Sarà lotta a tre”

Le parole dell'ex centrocampista: "L’Inter sta facendo bene, ma c’è qualcuno che sta facendo meglio dei nerazzurri. Sarà una lotta a tre fino alla fine"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Mi aspettavo un Milan davanti, tra le prime tre. Non mi aspettavo, però, un cammino a questo ritmo di Milan e Napoli. L’Inter sta facendo bene, ma c’è qualcuno che sta facendo meglio dei nerazzurri. Sarà una lotta a tre fino alla fine. Il Milan rispetto alle altre ha cambiato poco, ha lo stesso allenatore, ha delle basi solidissime. Quest’anno più che mai è pronto per vincere lo scudetto».